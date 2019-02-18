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Рантье валютный

Русь,

Русь вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,30%
Сумма
от 300 $
Срок
от 93 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
1 $
Ставка
0,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
93 дня 372 дня
от 300 $ 0,05 0,3
93 дня 372 дня
от 300 € 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 11:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье валютный» в 2 городах России
5 520
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Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
Адрес
460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
ОГРН
1025600001217
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 7
Банкоматы 27
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Телефоны
(3532) 77-77-44
(3532) 44-57-00

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