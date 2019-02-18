Рантье валютный
Русь,
Русь вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,30%
Сумма
от 300 $
Срок
от 93 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 $
Ставка
0,3%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|93 дня
|372 дня
|от 300 $
|0,05
|0,3
|93 дня
|372 дня
|от 300 €
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 11:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье валютный» в 2 городах России
5 520
Справочная информация
ООО «Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь»
- Адрес
- 460014, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
- ОГРН
- 1025600001217
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Оренбург
- Телефоны
-
(3532) 77-77-44(3532) 44-57-00
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