Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при востребовании вклада по истечении 6 месяцев основного (пролонгированного) срока проценты выплачиваются исходя из 2/3 процентной ставки, установленной банком по данному виду вкладов на дату открытия (пролонгации) вклада Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения Автопролонгация возможна Дата актуализации 01.02.2019 12:15

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.