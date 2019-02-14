при востребовании вклада по истечении 6 месяцев основного (пролонгированного) срока проценты выплачиваются исходя из 2/3 процентной ставки, установленной банком по данному виду вкладов на дату открытия (пролонгации) вклада
Увеличение ставки
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 12:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.