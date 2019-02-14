Пенсионный управляемый
Примтеркомбанк,
Примтеркомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,60%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
57 ₽
Ставка
5,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|от 1 000 ₽
|5,6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
кроме последних 180 дней
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
- количество операций частичного снятия
- один раз в квартал;
- в размере, не превышающем 30% от суммы фактического остатка по вкладу, на дату проведения расходных операций
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 16:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный управляемый» в 4 городах России
4 016
Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
- ОГРН
- 1022500001325
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(4232) 26-98-31
Специальные предложения
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