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Пенсионный управляемый

Примтеркомбанк,

Примтеркомбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
5,60%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
57
Ставка
5,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней
от 1 000 ₽ 5,6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

кроме последних 180 дней

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:
  • количество операций частичного снятия
  • один раз в квартал;
  • в размере, не превышающем 30% от суммы фактического остатка по вкладу, на дату проведения расходных операций
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
30.01.2019 16:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный управляемый» в 4 городах России
4 016
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Справочная информация
ООО «Приморский территориальный коммерческий банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Семеновская, д. 6г
ОГРН
1022500001325
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Телефоны
(4232) 26-98-31

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