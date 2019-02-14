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В валюте

Яринтербанк,

Яринтербанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,50%
Сумма
от 3 000 $
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
45 $
Ставка
1,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
1 год
от 3 000 $ 1,5
1 год
от 3 000 € 1,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно

1 000 долларов/евро

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
22.01.2019 15:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «В валюте» в 2 городах России
4 544
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Справочная информация
ООО «Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк»
Адрес
150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30
Отделения и банкоматы
в вашем городе Ярославль
Отделения 1
Банкоматы 11
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Телефоны
(4852) 32-86-58

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