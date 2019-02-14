В валюте
Яринтербанк,
Яринтербанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,50%
Сумма
от 3 000 $
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
45 $
Ставка
1,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|1 год
|от 3 000 $
|1,5
|1 год
|от 3 000 €
|1,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно
1 000 долларов/евро
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 22.01.2019 15:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «В валюте» в 2 городах России
4 544
Справочная информация
ООО «Инвестиционный коммерческий банк развития «Яринтербанк»
- Адрес
- 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 30
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Ярославль
- Телефоны
-
(4852) 32-86-58
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