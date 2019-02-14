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Капитал

ИТ Банк,

ИТ Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 3,00%
Сумма
от 100 000 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
15 118 $
Ставка
3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
от 91 до 181 дня от 182 до 367 дней от 368 до 1100 дней
от 100 000 $ 1 2 2,75
от 500 000 $ 1,5 2,25 3
от 91 до 181 дня от 182 до 367 дней от 368 до 1100 дней
от 200 000 € 0,75 1 1,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

50 000 долларов/евро

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

до 20% от суммы первоначального взноса (как единовременно, так и частями)

Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно
Автопролонгация
возможна не более 1 раз
Дата актуализации
13.02.2019 13:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Капитал» в 2 городах России
5 443
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Справочная информация
АО «ИТ Банк»
Адрес
644024, г. Омск, ул. Думская, д. 7
Отделения и банкоматы
в вашем городе Омск
Отделения 2
Банкоматы 11
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Телефоны
(3812) 39-28-28

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Пенсионный 6,25 15 000 ₽ Посмотреть
Классический 6,25 15 000 ₽ Посмотреть
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