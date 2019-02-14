Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад мультивалютный одновременно с открытием вклада в российских рублях открываются вклады в долларах и евро; возможно открытие вкладов в двух валютах Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 25 000 рублей, 300 долларов/евро Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна 5 раз - для вкладов сроком до 367 дней; 1 раз - для вкладов сроком свыше 367 дней Дата актуализации 13.02.2019 13:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.