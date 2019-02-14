Мультивалютный
ИТ Банк,
ИТ Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 008 ₽
Ставка
4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 181 дня
|от 182 до 367 дней
|от 368 до 731 дня
|от 25 000 ₽
|3
|3,5
|4
|от 91 до 181 дня
|от 182 до 367 дней
|от 368 до 731 дня
|от 300 $
|0,5
|0,75
|1
|от 91 до 181 дня
|от 182 до 367 дней
|от 368 до 731 дня
|от 300 €
|0,25
|0,5
|0,75
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
мультивалютный
одновременно с открытием вклада в российских рублях открываются вклады в долларах и евро; возможно открытие вкладов в двух валютах
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
25 000 рублей, 300 долларов/евро
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
-
возможна
5 раз - для вкладов сроком до 367 дней; 1 раз - для вкладов сроком свыше 367 дней
- Дата актуализации
- 13.02.2019 13:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный» в 2 городах России
6 102
Справочная информация
АО «ИТ Банк»
- Адрес
- 644024, г. Омск, ул. Думская, д. 7
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Омск
- Телефоны
-
(3812) 39-28-28
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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|6,75
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|Элитный
|6,5
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|Пенсионный
|6,25
|15 000 ₽
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|Классический
|6,25
|15 000 ₽
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|Капитал
|3
|500 000 $
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|Срочный (в иностранной валюте)
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|20 000 $
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