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Мультивалютный

ИТ Банк,

ИТ Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 25 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 008
Ставка
4%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 181 дня от 182 до 367 дней от 368 до 731 дня
от 25 000 ₽ 3 3,5 4
от 91 до 181 дня от 182 до 367 дней от 368 до 731 дня
от 300 $ 0,5 0,75 1
от 91 до 181 дня от 182 до 367 дней от 368 до 731 дня
от 300 € 0,25 0,5 0,75
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
одновременно с открытием вклада в российских рублях открываются вклады в долларах и евро; возможно открытие вкладов в двух валютах
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

25 000 рублей, 300 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
5 раз - для вкладов сроком до 367 дней; 1 раз - для вкладов сроком свыше 367 дней
Дата актуализации
13.02.2019 13:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный» в 2 городах России
6 102
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Справочная информация
АО «ИТ Банк»
Адрес
644024, г. Омск, ул. Думская, д. 7
Отделения и банкоматы
в вашем городе Омск
Отделения 2
Банкоматы 11
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Телефоны
(3812) 39-28-28

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Срочный (в рублях) 7,5 1 400 000 ₽ Посмотреть
Выгодный 6,75 1 400 000 ₽ Посмотреть
Элитный 6,5 5 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,25 15 000 ₽ Посмотреть
Классический 6,25 15 000 ₽ Посмотреть
Капитал 3 500 000 $ Посмотреть
Срочный (в иностранной валюте) 2,75 20 000 $ Посмотреть
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