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Моментальный

Банк «Возрождение»,

Банк «Возрождение» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
134
Ставка
6,7%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 91 день 181 день 367 дней 547 дней 731 день
от 1 000 ₽ до 50 000 000 ₽ 5,2 6 6,1 6,55 6,6 6,7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается через банкомат банка при наличии расчетной (дебетовой) карты, а также через интернет и мобильный телефон с помощью услуги «Vbank с тобой»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
06.02.2019 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моментальный» в 80 городах России
45 535
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
ОГРН
1027700540680
Сайт
www.vbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 5
Банкоматы 9
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход 8,5 50 000 ₽ Посмотреть
Позитивный 7,17 30 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт+ 7 30 000 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя выгода 6,9 1 500 000 ₽ Посмотреть
Традиция успеха Максимум 6,9 10 000 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Доход 6,8 10 000 000 ₽ Посмотреть
Перспектива роста Максимум 6,6 2 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 12 месяцев) 6,57 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт 6,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 6 месяцев) 6 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Мои возможности 5 1 500 000 ₽ Посмотреть
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