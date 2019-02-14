Моментальный
Банк «Возрождение»,
Банк «Возрождение» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,70%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
134 ₽
Ставка
6,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|91 день
|181 день
|367 дней
|547 дней
|731 день
|от 1 000 ₽ до 50 000 000 ₽
|5,2
|6
|6,1
|6,55
|6,6
|6,7
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается через банкомат банка при наличии расчетной (дебетовой) карты, а также через интернет и мобильный телефон с помощью услуги «Vbank с тобой»
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 06.02.2019 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Моментальный» в 80 городах России
45 535
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- ОГРН
- 1027700540680
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 755-00-05 — единая справочная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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|7,17
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|7
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|6,9
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|Традиция успеха Максимум
|6,9
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|6,8
|10 000 000 ₽
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|Перспектива роста Максимум
|6,6
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|Добрые традиции (первый период 12 месяцев)
|6,57
|30 000 ₽
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|Возрождение - Моя копилка (пенсионный)
|6,5
|1 500 000 ₽
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|Возрождение - Моя копилка
|6,5
|1 500 000 ₽
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|6,5
|10 000 000 ₽
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|Комфортный плюс (пенсионный)
|6,5
|1 500 000 ₽
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|Комфортный плюс
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|1 500 000 ₽
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|Возрождение - Мои возможности
|5
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