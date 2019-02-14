Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на счёт банковской карты Капитализация нет Особые условия вклад открывается через банкомат банка при наличии расчетной (дебетовой) карты, а также через интернет и мобильный телефон с помощью услуги «Vbank с тобой» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 06.02.2019 11:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.