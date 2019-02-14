Универсальный пенсионный
Интерпрогрессбанк,
Интерпрогрессбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|367 дней
|от 100 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад для получения пенсионных выплат;
- открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее выплаченные проценты не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 10:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный пенсионный» в 3 городах России
6 680
Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
- 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
- ОГРН
- 1027739065375
- Сайт
- www.ipb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)
Специальные предложения
по вкладам
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