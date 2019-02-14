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Универсальный пенсионный

Интерпрогрессбанк,

Интерпрогрессбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
6
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 100 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад для получения пенсионных выплат;
  • открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее выплаченные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
21.01.2019 10:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный пенсионный» в 3 городах России
6 680
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Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
Адрес
115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
ОГРН
1027739065375
Сайт
www.ipb.ru
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Телефоны
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)

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