Срочный Пенсионный
Интерпрогрессбанк,
Интерпрогрессбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
75 ₽
Ставка
7,5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|367 дней
|от 1 000 ₽
|6,5
|7
|7,5
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|367 дней
|от 100 $
|2
|2,25
|2,75
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|367 дней
|от 100 €
|0,1
|0,1
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
либо на счет вклада «Универсальный Пенсионный»
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 10:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный Пенсионный» в 3 городах России
22 221
Справочная информация
АО «Интерпрогрессбанк»
- Адрес
- 115201, г. Москва, Старокаширское ш., д. 2, корп. 1, стр. 1
- ОГРН
- 1027739065375
- Сайт
- www.ipb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 411-00-00 — служба клиентской поддержки (круглосуточно)
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Оптимальный
|8
|10 000 000 ₽
|Посмотреть
|Капитал
|7,75
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Счастливое детство
|7,5
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Мой доход
|7,5
|1 000 000 ₽
|Посмотреть
|Максимальный комфорт
|7,25
|1 500 000 ₽
|Посмотреть
|Доходный
|6,75
|50 000 ₽
|Посмотреть
|ИПБ - Онлайн
|6,5
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Универсальный пенсионный
|6
|100 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть