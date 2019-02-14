Вход

Счастливая монета!!! (выплата на отдельный счет)

СКБ-Банк,

СКБ-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 3,52%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1080 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 040 570
Ставка
3,52%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
1080 дней
от 10 000 ₽ 3,1
от 100 000 ₽ 3,21
от 700 000 ₽ 3,33
от 3 000 000 ₽ 3,48
от 10 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽ 3,52
1080 дней
от 300 $ до 3 000 000 $ 0,8
1080 дней
от 300 € до 2 000 000 € 0,26
  • пять периодов начисления процентов: от 10 000 рублей: от 2,5% до 5,5%; от 100 000 рублей: от 2,25 до 6,25%; от 700 000 рублей: от 2,25 до 6,75%; от 3 000 000 рублей: от 2,25 до 7,25%; от 10 000 000 рублей: от 2,25 до 7,5%; от 300 долларов: от 0,5 до 1,55%; от 300 евро: от 0,15 до 0,35%;*указаны средние годовые ставки за полный срок вклада (1080 дней)
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
на счет, указанный клиентом
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 16:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Счастливая монета!!! (выплата на отдельный счет)» в 109 городах России
32 599
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
Адрес
620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
ОГРН
1026600000460
Сайт
www.skbbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Екатеринбург
Отделения 25
Банкоматы 134
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-06-00 — единая справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Исполнение желаний + 7,5 10 000 ₽ Посмотреть
Исполнение желаний 7,3 10 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный!! (выплата на отдельный счет) 4,26 1 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный!! (капитализация) 4,13 1 000 ₽ Посмотреть
Обыкновенное чудо!! (выплата на отдельный счет) 3,78 1 000 000 ₽ Посмотреть
Обыкновенное чудо!! (капитализация) 3,71 1 000 000 ₽ Посмотреть
Счастливая монета!!! (капитализация) 3,32 10 000 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще