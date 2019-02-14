Счастливая монета!!! (выплата на отдельный счет)
СКБ-Банк,
СКБ-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 3,52%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1080 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 040 570 ₽
Ставка
3,52%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|1080 дней
|от 10 000 ₽
|3,1
|от 100 000 ₽
|3,21
|от 700 000 ₽
|3,33
|от 3 000 000 ₽
|3,48
|от 10 000 000 ₽ до 100 000 000 ₽
|3,52
|1080 дней
|от 300 $ до 3 000 000 $
|0,8
|1080 дней
|от 300 € до 2 000 000 €
|0,26
- пять периодов начисления процентов: от 10 000 рублей: от 2,5% до 5,5%; от 100 000 рублей: от 2,25 до 6,25%; от 700 000 рублей: от 2,25 до 6,75%; от 3 000 000 рублей: от 2,25 до 7,25%; от 10 000 000 рублей: от 2,25 до 7,5%; от 300 долларов: от 0,5 до 1,55%; от 300 евро: от 0,15 до 0,35%;*указаны средние годовые ставки за полный срок вклада (1080 дней)
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
на текущий счёт или на счёт банковской карты
на счет, указанный клиентом
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 16:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Счастливая монета!!! (выплата на отдельный счет)» в 109 городах России
32 599
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
- Адрес
- 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 75
- ОГРН
- 1026600000460
- Сайт
- www.skbbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Екатеринбург
- Телефоны
-
8 800 100-06-00 — единая справочная служба
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