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Свобода действий

Райффайзенбанк,

Райффайзенбанк вклад

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Валюта
RUB USD
Ставка
до 4,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
499
Ставка
4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней
от 50 000 ₽ до 40 000 000 ₽ 1,5 4 4 4
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 270 дней от 271 до 366 дней
от 5 000 $ до 500 000 $ 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
11.02.2019 13:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Свобода действий» в 50 городах России
26 518
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
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Телефоны
(495) 721-99-00

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