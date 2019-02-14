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13 зарплата

Агропромкредит,

Агропромкредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
63
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
31 день 91 день 181 день 271 день 370 дней
от 1 000 ₽ 1,25 5 5,75 5,75 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
зарплатный
клиент банка может самостоятельно с использованием соответствующего пункта меню в банкомате подать распоряжение банку о создании вклада, указав сумму и срок вклада; данная операция подтверждается ПИН-кодом карты, а подтверждением факта подачи распоряжения банку о создании вклада является чек банкомата, который должен быть сохранен на протяжении всего срока вклада; по окончании срока сумма вклада автоматически разблокируется
Особые условия
  • вклад открывается для держателей банковских карт банка
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через банкомат
Дата актуализации
28.01.2019 18:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «13 зарплата» в 25 городах России
12 260
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Агропромкредит»
Адрес
107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5
Сайт
www.apkbank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 755-80-08 — служба поддержки держателей банковских карт
8 800 100-80-08 — единая справочная служба

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