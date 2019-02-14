13 зарплата
Агропромкредит,
Агропромкредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
63 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|31 день
|91 день
|181 день
|271 день
|370 дней
|от 1 000 ₽
|1,25
|5
|5,75
|5,75
|6,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
зарплатный
клиент банка может самостоятельно с использованием соответствующего пункта меню в банкомате подать распоряжение банку о создании вклада, указав сумму и срок вклада; данная операция подтверждается ПИН-кодом карты, а подтверждением факта подачи распоряжения банку о создании вклада является чек банкомата, который должен быть сохранен на протяжении всего срока вклада; по окончании срока сумма вклада автоматически разблокируется
- Особые условия
-
- вклад открывается для держателей банковских карт банка
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат
- Дата актуализации
- 28.01.2019 18:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «13 зарплата» в 25 городах России
12 260
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Агропромкредит»
- Адрес
- 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 27, стр. 5
- Сайт
- www.apkbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 755-80-08 — служба поддержки держателей банковских карт8 800 100-80-08 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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