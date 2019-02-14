клиент банка может самостоятельно с использованием соответствующего пункта меню в банкомате подать распоряжение банку о создании вклада, указав сумму и срок вклада; данная операция подтверждается ПИН-кодом карты, а подтверждением факта подачи распоряжения банку о создании вклада является чек банкомата, который должен быть сохранен на протяжении всего срока вклада; по окончании срока сумма вклада автоматически разблокируется