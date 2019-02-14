Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно бесплатный выпуск дебетовой карты без комиссии за обслуживание; бесплатное оформление кредитной карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия указанные процентные ставки действуют для городов тарифной зоны 1 при оформлении депозита в отделении банка, при оформлении через интернет-банк действуют процентные ставки длятарифной зоны 2; подробную информацию уточняйте в банке Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 30 000 рублей или эквивалент в долларах/евро;

за исключением двух последних месяцев срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях для участников программ "Проценты в подарок" и "Пакетный Бонус";

клиентам, оформившим программы "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни";

бонусы не распространяются при открытии вклада через интернет-банк Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 07.02.2019 13:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.