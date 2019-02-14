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VIP сберсчет

Восточный Банк,

Восточный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,25%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 094 844
Ставка
7,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день 367 дней 732 дня
от 3 000 000 ₽ до 9 999 999 ₽ 7 6,85 6,7
от 10 000 000 ₽ до 29 999 999 ₽ 7,1 6,95 6,8
от 30 000 000 ₽ 7,25 7,1 6,95
181 день 367 дней 732 дня
от 50 000 $ до 169 999 $ 2,5 2,86 2,2
от 170 000 $ до 499 999 $ 2,6 2,95 2,3
от 500 000 $ 2,7 3,05 2,4
181 день 367 дней 732 дня
от 43 000 € до 142 999 € 0,05 0,2 0,1
от 143 000 € до 429 999 € 0,1 0,25 0,15
от 430 000 € 0,15 0,3 0,2
  • сумма вкладов в долларах США и евро эквивалентна сумме вклада в рублях;
  • максимальная сумма вклада в зависимости от валюты вклада не может превышать первоначальную сумму вклада при заключении договора + 10 000 000 рублей или эквивалент указанной суммы в долларах/евро за весь срок хранения вклада, без учёта капитализированных процентов
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
бесплатный выпуск дебетовой карты без комиссии за обслуживание; бесплатное оформление кредитной карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • указанные процентные ставки действуют для городов тарифной зоны 1 при оформлении депозита в отделении банка, при оформлении через интернет-банк действуют процентные ставки длятарифной зоны 2; подробную информацию уточняйте в банке
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 30 000 рублей или эквивалент в долларах/евро;
  • за исключением двух последних месяцев срока вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
  • для участников программ "Проценты в подарок" и "Пакетный Бонус";
  • клиентам, оформившим программы "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни";
  • бонусы не распространяются при открытии вклада через интернет-банк
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
07.02.2019 13:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP сберсчет» в 254 городах России
26 940
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Благовещенск
Отделения 9
Банкоматы 7
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Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание

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