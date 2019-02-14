Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад private Особые условия для клиентов-держателей Пакета Услуг «Премиум Директ» и ранее ими не заключались с Банком депозитные договоры в период действия Пакета Услуг «Премиум Директ»;

для клиентов-держателей Пакета Услуг «Премиальный 5» и ранее ими не заключались с Банком депозитные договоры в период действия Пакета Услуг «Премиальный 5» и Пакета Услуг «Премиальный» Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 13:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.