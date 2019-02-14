Добро пожаловать! (Премиальный)
Райффайзенбанк,
Райффайзенбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
30 573 ₽
Ставка
6,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|181 день
|366 дней
|от 500 000 ₽ до 1 999 999 ₽
|5,7
|6,1
|от 2 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽
|5,6
|6
|181 день
|366 дней
|от 7 500 $ до 39 999 $
|1,2
|1,2
|от 40 000 $ до 75 000 $
|1
|1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- private
- Особые условия
-
- для клиентов-держателей Пакета Услуг «Премиум Директ» и ранее ими не заключались с Банком депозитные договоры в период действия Пакета Услуг «Премиум Директ»;
- для клиентов-держателей Пакета Услуг «Премиальный 5» и ранее ими не заключались с Банком депозитные договоры в период действия Пакета Услуг «Премиальный 5» и Пакета Услуг «Премиальный»
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 13:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Добро пожаловать! (Премиальный)» в 50 городах России
68 479
Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 721-99-00
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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