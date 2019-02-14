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Добро пожаловать! (Премиальный)

Райффайзенбанк,

Райффайзенбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,10%
Сумма
от 500 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
30 573
Ставка
6,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
181 день 366 дней
от 500 000 ₽ до 1 999 999 ₽ 5,7 6,1
от 2 000 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 5,6 6
181 день 366 дней
от 7 500 $ до 39 999 $ 1,2 1,2
от 40 000 $ до 75 000 $ 1 1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
private
Особые условия
  • для клиентов-держателей Пакета Услуг «Премиум Директ» и ранее ими не заключались с Банком депозитные договоры в период действия Пакета Услуг «Премиум Директ»;
  • для клиентов-держателей Пакета Услуг «Премиальный 5» и ранее ими не заключались с Банком депозитные договоры в период действия Пакета Услуг «Премиальный 5» и Пакета Услуг «Премиальный»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 13:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Добро пожаловать! (Премиальный)» в 50 городах России
68 479
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
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Телефоны
(495) 721-99-00

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