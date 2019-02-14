Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение 91 дня со дня открытия - для вкладов сроком 181 день, в течение 181 дня со дня открытия - для вкладов сроком 367, 555 и 730 дней Частичное снятие возможно в сумме процентов начисленных, но не выплаченных, на вклад за календарные месяцы, прошедшие с даты открытия вклада до даты частичного снятия Досрочное расторжение по ставке до востребования до 30 дней - 1%, от 31 до 120 дней - 1%, от 121 до 180 дней - 1,5%, от 181 до 729 дней - 2% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 17:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.