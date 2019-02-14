Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 366 дней срока вклада Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - минимальная сумма для каждой суммовой градации Досрочное расторжение на льготных условиях начисленные проценты сохраняются, а за последние 70 дней начисляются по ставке 1% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 24.01.2019 18:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.