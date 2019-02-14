Рантье
Энергобанк,
Энергобанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
30 154 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|от 181 до 300 дней
|367 дней
|540 дней
|от 1 000 ₽
|5,25
|5,5
|4,5
|от 100 000 ₽
|5,5
|5,75
|4,75
|от 500 000 ₽
|5,75
|6
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
на счёт банковской карты
в подарок банковская карта Visa Electron
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; принимаются не позднее 60 дней до даты окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 14:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Рантье» в 9 городах России
6 692
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Энергобанк»
- Адрес
- 420111, г. Казань, ул. Пушкина, д. 13/52
- ОГРН
- 1021600000289
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 293-93-93
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