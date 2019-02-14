Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения при размещении вклада на 1 год - не позднее 90 дней до окончания срока; в остальных случаях - не позднее 180 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 28.01.2019 17:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.