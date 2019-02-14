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Валютный срочный

Снежинский,

Снежинский вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 1,00%
Сумма
от 100 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
Вклад
Доход
Мой доход
10 $
Ставка
1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 271 день 365 дней
от 100 $ 0,1 0,4 0,5 0,9
от 1 000 $ 0,1 0,5 0,6 1
91 день 181 день 271 день 365 дней
от 100 € 0,1 0,1 0,1 0,1
от 1 000 € 0,1 0,1 0,1 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 17:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный срочный» в 9 городах России
4 526
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Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
Адрес
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
ОГРН
1027400009064
Отделения и банкоматы
в вашем городе Снежинск
Отделения 4
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 755 05 05 — единая справочная служба

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