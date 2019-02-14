Прогресс
Челябинвестбанк,
Челябинвестбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,10%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1111 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 159 ₽
Ставка
7,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1111 дней
|от 10 000 ₽
|7,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- в течение первых 366 дней срока действия вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- с 1-30 дней -3,5%;
- с 31-60 дней 4%;
- с 61-90 дней - 4,6%;
- с 91-120 дней - 5%;
- с 121-180 дней - 5,5%;
- с 181-270 дней - 6%;
- с 271-360 дней - 6,2%;
- 361-554 дней - 6,3%;
- с 555-776 дней - 6,6%;
- с 777-1 110 дней - 6,7% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 24.01.2019 18:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Прогресс» в 13 городах России
9 621
Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
- Адрес
- 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
- ОГРН
- 1027400001650
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 268-00-88 — справочная служба
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