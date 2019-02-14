Вход

Прогресс

Челябинвестбанк,

Челябинвестбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,10%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1111 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 159
Ставка
7,1%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
1111 дней
от 10 000 ₽ 7,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • в течение первых 366 дней срока действия вклада
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • с 1-30 дней -3,5%;
  • с 31-60 дней 4%;
  • с 61-90 дней - 4,6%;
  • с 91-120 дней - 5%;
  • с 121-180 дней - 5,5%;
  • с 181-270 дней - 6%;
    • с 271-360 дней - 6,2%;
  • 361-554 дней - 6,3%;
  • с 555-776 дней - 6,6%;
  • с 777-1 110 дней - 6,7% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
24.01.2019 18:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Прогресс» в 13 городах России
9 621
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
Адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
ОГРН
1027400001650
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 59
Банкоматы 119
посмотреть на карте
Телефоны
(351) 268-00-88 — справочная служба

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Дальновидный 7,6 3 000 000 ₽ Посмотреть
Золотой максимум 7,4 10 000 ₽ Посмотреть
Накопительный 7,3 3 000 000 ₽ Посмотреть
Рента 7,2 3 000 000 ₽ Посмотреть
Срочный 7,2 10 000 ₽ Посмотреть
Комфорт 7,1 100 000 000 ₽ Посмотреть
Срочный+ 7,1 100 000 ₽ Посмотреть
Призовой 7 3 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный 6,8 300 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще