Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 366 дней срока действия вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях с 1-30 дней -3,5%;

с 31-60 дней 4%;

с 61-90 дней - 4,6%;

с 91-120 дней - 5%;

с 121-180 дней - 5,5%;

с 181-270 дней - 6%; с 271-360 дней - 6,2%;

361-554 дней - 6,3%;

с 555-776 дней - 6,6%;

с 777-1 110 дней - 6,7% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 24.01.2019 18:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.