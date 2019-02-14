Очень удобный
Заречье,
Заречье вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
182 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
12 596 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|182 дня
|от 10 000 ₽
|3
|от 100 000 ₽
|4
|от 500 000 ₽
|5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полные периоды срока хранения вклада не пересчитываются
- Автопролонгация
- возможна не более 1 раз
- Дата актуализации
- 08.02.2019 14:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Очень удобный» в 4 городах России
6 143
Справочная информация
АО «Банк Заречье»
- Адрес
- 420032, г. Казань, ул. Лукницкого, д. 2
- ОГРН
- 1021600000586
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 554-94-13
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
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