Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за полные периоды срока хранения вклада не пересчитываются Автопролонгация возможна не более 1 раз Дата актуализации 08.02.2019 14:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.