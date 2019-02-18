Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения по вкладам в рублях на 366 дней - без ограничений, на 777 и 1 111 дней - в течение первых 2/3 срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 16:18

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.