Вход
Поиск

Кубышка

Челиндбанк,

Челиндбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,30%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
975
Ставка
6,3%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
366 дней 777 дней 1111 дней
от 15 000 ₽ 6,3 6,1 6
366 дней 777 дней 1111 дней
от 500 $ 0,8
366 дней 777 дней 1111 дней
от 500 € 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 2/3 срока вклада, для вкладов в рублях на 366 дней - без ограничений

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • по вкладу в рублях проценты пересчитываются: 1-30 дней - 0,1%, 31-90 дней - 1,5%, с 91 дня - 2% годовых;
  • в долларах/евро - 0,01% годовых
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 16:18
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Кубышка» в 27 городах России
8 133
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
ОГРН
1027400000110
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 13
Банкоматы 67
посмотреть на карте
Телефоны
(351) 239-83-80 — контакт-центр

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
VIP-портфель 7,5 100 000 000 ₽ Посмотреть
Классический доход 7,2 1 ₽ Посмотреть
Гарантия плюс 7,2 1 ₽ Посмотреть
Статус 7,1 30 000 000 ₽ Посмотреть
Гарантия 7,1 1 ₽ Посмотреть
Классический 7,1 1 ₽ Посмотреть
Интернет-кошелек 6,8 30 000 000 ₽ Посмотреть
Привилегия 6,8 3 000 000 ₽ Посмотреть
Сберегательный плюс 6,4 5 000 ₽ Посмотреть
Сберегательный 6,4 5 000 ₽ Посмотреть
Кошелек 5,6 50 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще