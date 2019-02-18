VIP-портфель
Челиндбанк,
Челиндбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,50%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
от 366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 782 436 ₽
Ставка
7,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|366 дней
|777 дней
|1111 дней
|от 3 000 000 ₽
|5,9
|5,7
|5,6
|от 10 000 000 ₽
|6,2
|6
|5,9
|от 30 000 000 ₽
|6,5
|6,3
|6,2
|от 100 000 000 ₽
|7,5
|—
|—
|366 дней
|777 дней
|1111 дней
|от 100 000 $
|1,5
|—
|—
|366 дней
|777 дней
|1111 дней
|от 100 000 €
|0,4
|—
|—
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 2/3 срока вклада, для вкладов в рублях на 366 дней - без ограничений
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
- по вкладам в рублях: 1-30 дней - 1%, 31-90 дней - 1,5%, 90-1 110 дней - 2% годовых;
- в долларах/евро - 0,01% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 16:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP-портфель» в 27 городах России
6 993
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Челиндбанк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 80
- ОГРН
- 1027400000110
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 239-83-80 — контакт-центр
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-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
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