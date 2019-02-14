Валютный компас
Уралпромбанк,
Уралпромбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
366 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
501 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|366 дней
|от 10 000 ₽
|5
|366 дней
|от 300 $
|1,2
|366 дней
|от 300 €
|0,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
мультивалютный
предусмотрена свободная конвертация денежных средств из одной валюты в другую; общая сумма вкладов на счетах в долларах и евро на одного клиента не должна превышать 1 100 000 долларов и 300 000 евро
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 60 дней срока действия вклада
- Частичное снятие
-
возможно, но есть ограничения:
в сумме, не превышающей 1 000 000 рублей, 30 000 долларов, 25 000 евро за один операционный день
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 14:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный компас» в 2 городах России
4 606
Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
- Адрес
- 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Челябинск
- Телефоны
-
(351) 239-65-65
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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|10 000 ₽
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|50 000 ₽
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|Оптимальный
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|50 000 000 ₽
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|Сейф
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