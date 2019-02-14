Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад мультивалютный предусмотрена свободная конвертация денежных средств из одной валюты в другую; общая сумма вкладов на счетах в долларах и евро на одного клиента не должна превышать 1 100 000 долларов и 300 000 евро Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 60 дней срока действия вклада Частичное снятие возможно, но есть ограничения: в сумме, не превышающей 1 000 000 рублей, 30 000 долларов, 25 000 евро за один операционный день Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 30.01.2019 14:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.