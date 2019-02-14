Вход

Валютный компас

Уралпромбанк,

Уралпромбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
5,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
501
Ставка
5%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
366 дней
от 10 000 ₽ 5
366 дней
от 300 $ 1,2
366 дней
от 300 € 0,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
предусмотрена свободная конвертация денежных средств из одной валюты в другую; общая сумма вкладов на счетах в долларах и евро на одного клиента не должна превышать 1 100 000 долларов и 300 000 евро
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 60 дней срока действия вклада

Частичное снятие
возможно, но есть ограничения:

в сумме, не превышающей 1 000 000 рублей, 30 000 долларов, 25 000 евро за один операционный день

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
30.01.2019 14:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный компас» в 2 городах России
4 606
Вернуться в поиск
Справочная информация
ОАО «Уральский Промышленный Банк»
Адрес
454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 97
Отделения и банкоматы
в вашем городе Челябинск
Отделения 3
Банкоматы 19
посмотреть на карте
Телефоны
(351) 239-65-65

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Пенсионный срочный 7 1 000 ₽ Посмотреть
Он-Л@йм перезагрузка (онлайн) 6,7 10 000 ₽ Посмотреть
Он-Л@йм перезагрузка 6,5 10 000 ₽ Посмотреть
Доходчивый 6 10 000 ₽ Посмотреть
КапиталистЪ 6 50 000 ₽ Посмотреть
Оптимальный 5,8 15 000 ₽ Посмотреть
Премьер 5,5 50 000 000 ₽ Посмотреть
Сейф 5,5 3 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный универсальный 3 10 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще