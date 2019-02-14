Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежеквартально Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно на сроки 93 и 186 дней - без ограничений;

на 372 дня - пополнение не предусмотрено Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 17.01.2019 15:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.