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Пенсионер

Левобережный,

Левобережный вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
540 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
924
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
540 дней
от 10 000 ₽ 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад открывается клиентам - получателям пенсии, пособий и иных выплат социального характера при предъявлении пенсионного удостоверения, либо другого документа, подтверждающего право на получение социальной выплаты;
  • при открытии вклада наличие банковского счета обязательно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей; в течение первых 365 дней с даты открытия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
29.01.2019 09:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионер» в 41 городе России
13 692
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
Отделения 16
Банкоматы 90
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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