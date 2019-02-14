Пенсионер
Левобережный,
Левобережный вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,25%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
540 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
924 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|540 дней
|от 10 000 ₽
|6,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается клиентам - получателям пенсии, пособий и иных выплат социального характера при предъявлении пенсионного удостоверения, либо другого документа, подтверждающего право на получение социальной выплаты;
- при открытии вклада наличие банковского счета обязательно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
10 000 рублей; в течение первых 365 дней с даты открытия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 29.01.2019 09:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионер» в 41 городе России
13 692
Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
- Адрес
- 630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
- ОГРН
- 1025400000010
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 333-35-55 — единая справочная служба
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