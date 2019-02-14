Срочный вклад для детей-инвалидов

Для открытия вклада необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, а так же документ, подтверждающий факт инвалидности, паспорт на предъявителя.

Валюта RUB Ставка 7,00% Сумма от 1 000 ₽ Срок 360 дней Основные характеристики выплата процентов: в конце срока

капитализация

льготное расторжение

пополнение Вклад Вклад Доход Доход Налог Налог Мой доход 71 ₽ Ставка 7% Измените параметры расчета Детальный расчет Заявка недоступна Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой Сравнить

Таблица ставок значение ставок указано в процентах годовых 360 дней от 1 000 ₽ 7

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Специальный вклад детский Особые условия вклад открывается на ребенка, не достигшего 18-летнего возраста и признанного инвалидом в установленном порядке;

открывается при наличии документа, подтверждающего факт инвалидности вкладчика Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты пересчитываются по ставке - 5% Автопролонгация возможна Дата актуализации 17.01.2019 15:27 Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Вклад «Срочный вклад для детей-инвалидов» в 2 городах России 5 479