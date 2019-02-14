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Срочный вклад для детей-инвалидов

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Для открытия вклада необходимо предъявить свидетельство о рождении ребенка, а так же документ, подтверждающий факт инвалидности, паспорт на предъявителя.
Валюта
RUB
Ставка
7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
71
Ставка
7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
360 дней
от 1 000 ₽ 7
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Специальный вклад
детский
Особые условия
  • вклад открывается на ребенка, не достигшего 18-летнего возраста и признанного инвалидом в установленном порядке;
  • открывается при наличии документа, подтверждающего факт инвалидности вкладчика
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

проценты пересчитываются по ставке - 5%

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
17.01.2019 15:27
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный вклад для детей-инвалидов» в 2 городах России
5 479
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Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
Адрес
420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
ОГРН
1021600000751
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(843) 238-03-39

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