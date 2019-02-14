Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно бесплатно открывается CКС и выпускается карта Cirrus/Maestro с лимитом овердрафта в размере вклада (сумма лимита кратна 10 000 руб. и не может превышать 100 000 руб.) Капитализация ежемесячно по выбору клиента по заявлению вкладчика возможна ежемесячная выплата процентов на карточный счет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 17.01.2019 10:43

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.