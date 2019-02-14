Классический
НОКССбанк,
НОКССбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 92 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 430 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|92 дня
|184 дня
|365 дней
|от 100 000 ₽
|5,85
|6
|6,25
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
бесплатно открывается CКС и выпускается карта Cirrus/Maestro с лимитом овердрафта в размере вклада (сумма лимита кратна 10 000 руб. и не может превышать 100 000 руб.)
- Капитализация
-
ежемесячно
по выбору клиента
по заявлению вкладчика возможна ежемесячная выплата процентов на карточный счет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 17.01.2019 10:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 2 городах России
4 523
Справочная информация
АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства»
- Адрес
- 400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Волгоград
- Телефоны
-
8 800 200-99-97(8442) 23-56-22(8442) 24-30-04
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|7,35
|10 000 000 ₽
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