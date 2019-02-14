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Классический

НОКССбанк,

НОКССбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 92 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
Вклад
Доход
Мой доход
6 430
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
92 дня 184 дня 365 дней
от 100 000 ₽ 5,85 6 6,25
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
бесплатно открывается CКС и выпускается карта Cirrus/Maestro с лимитом овердрафта в размере вклада (сумма лимита кратна 10 000 руб. и не может превышать 100 000 руб.)
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
по заявлению вкладчика возможна ежемесячная выплата процентов на карточный счет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
17.01.2019 10:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 2 городах России
4 523
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Справочная информация
АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства»
Адрес
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2
Отделения и банкоматы
в вашем городе Волгоград
Отделения 1
Банкоматы 11
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Телефоны
8 800 200-99-97
(8442) 23-56-22
(8442) 24-30-04

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