Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения не позднее 180 дней до окончания срока вклада Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен первоначальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях сумма процентов по вкладу пересчитывается на дату изъятия вклада, за весь фактический срок вклада, в соответствии с условиями досрочного изъятия вклада: неснижаемый остаток менее 100 тыс. рублей - 4% годовых, 100 тыс. - 5%, 500 тыс. - 6% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 16:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.