VIP вклад
АвтоКредитБанк,
АвтоКредитБанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
371 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
31 351 ₽
Ставка
6%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|371 день
|от 100 000 ₽
|5
|от 500 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
не позднее 180 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен первоначальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
сумма процентов по вкладу пересчитывается на дату изъятия вклада, за весь фактический срок вклада, в соответствии с условиями досрочного изъятия вклада: неснижаемый остаток менее 100 тыс. рублей - 4% годовых, 100 тыс. - 5%, 500 тыс. - 6% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 16:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP вклад» в 2 городах России
7 452
Справочная информация
ООО «АвтоКредитБанк»
- Адрес
- 420081, Республика Татарстан, г. Казань, просп. А. Камалеева, д. 16а
- ОГРН
- 1021600000366
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 517-22-80
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Выгодный
|7,75
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный — Универсальный (ежемесячно)
|7,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный — Универсальный (с капитализацией)
|7,25
|100 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть