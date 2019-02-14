Вход

VIP вклад

АвтоКредитБанк,

АвтоКредитБанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
371 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
31 351
Ставка
6%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
371 день
от 100 000 ₽ 5
от 500 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

не позднее 180 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен первоначальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

сумма процентов по вкладу пересчитывается на дату изъятия вклада, за весь фактический срок вклада, в соответствии с условиями досрочного изъятия вклада: неснижаемый остаток менее 100 тыс. рублей - 4% годовых, 100 тыс. - 5%, 500 тыс. - 6% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 16:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP вклад» в 2 городах России
7 452
Вернуться в поиск
Справочная информация
ООО «АвтоКредитБанк»
Адрес
420081, Республика Татарстан, г. Казань, просп. А. Камалеева, д. 16а
ОГРН
1021600000366
Отделения и банкоматы
в вашем городе Казань
Отделения 1
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
(843) 517-22-80

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Выгодный 7,75 100 000 ₽ Посмотреть
Срочный — Универсальный (ежемесячно) 7,5 100 000 ₽ Посмотреть
Срочный — Универсальный (с капитализацией) 7,25 100 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще