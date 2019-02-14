Выгодный
ИК Банк,
ИК Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,13%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
372 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
64 ₽
Ставка
6,13%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|372 дня
|от 1 000 ₽
|6,13
- всего четыре периода начисления процентов по 93 дня: 5%, 5,5%, 6,5%, 7,5% годовых соответственно;
- указана средняя ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежеквартально
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,5%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 17.01.2019 15:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Выгодный» в 2 городах России
5 151
Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
- Адрес
- 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
- ОГРН
- 1021600000751
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 238-03-39
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 7,4% Ставка в долларах 3,75%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Срочный вклад для детей-инвалидов
|7
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|7
|200 000 ₽
|Посмотреть
|Отличные новости
|6,75
|500 000 ₽
|Посмотреть
|Удачный год
|6,6
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Универсальный
|6,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|5,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Антикризисный
|1
|10 000 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть