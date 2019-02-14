Срочный в долларах/евро
Живаго Банк,
Живаго Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,50%
Сумма
от 500 $
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 $
Ставка
0,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|91 день
|181 день
|365 дней
|от 500 $
|0,4
|0,45
|0,5
|91 день
|181 день
|365 дней
|от 500 €
|—
|—
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный в долларах/евро» в 2 городах России
4 053
Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
- Адрес
- 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
- ОГРН
- 1026200004060
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Рязань
- Телефоны
-
8 800 100-64-44 — единая справочная служба
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