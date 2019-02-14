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Срочный в долларах/евро

Живаго Банк,

Живаго Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,50%
Сумма
от 500 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
2 $
Ставка
0,5%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 365 дней
от 500 $ 0,4 0,45 0,5
91 день 181 день 365 дней
от 500 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный в долларах/евро» в 2 городах России
4 053
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Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
Адрес
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
ОГРН
1026200004060
Отделения и банкоматы
в вашем городе Рязань
Отделения 3
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 100-64-44 — единая справочная служба

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