Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты Капитализация ежеквартально по выбору клиента Лестничный вклад да Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%);

вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные проценты не пересчитываются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 17:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.