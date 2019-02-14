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Уважение

Живаго Банк,

Живаго Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
737 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
116
Ставка
5,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
737 дней
от 1 000 ₽ 5,5
  • два периода начисления процентов: за первые 369 дней - 6% годовых, за следующие 368 дней - 5%;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%);
  • вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные проценты не пересчитываются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 17:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Уважение» в 2 городах России
4 328
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Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
Адрес
390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
ОГРН
1026200004060
Отделения и банкоматы
в вашем городе Рязань
Отделения 3
Банкоматы 13
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Телефоны
8 800 100-64-44 — единая справочная служба

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