Уважение
Живаго Банк,
Живаго Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,50%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
737 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
116 ₽
Ставка
5,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|737 дней
|от 1 000 ₽
|5,5
- два периода начисления процентов: за первые 369 дней - 6% годовых, за следующие 368 дней - 5%;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6%);
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные проценты не пересчитываются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 17:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Уважение» в 2 городах России
4 328
Справочная информация
ООО «Живаго Банк»
- Адрес
- 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64
- ОГРН
- 1026200004060
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Рязань
- Телефоны
-
8 800 100-64-44 — единая справочная служба
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по вкладам
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