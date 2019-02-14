Зарплатный
Дружба,
Дружба вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
4,00%
Сумма
от 2 000 ₽
Срок
90 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
20 ₽
Ставка
4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|90 дней
|от 2 000 ₽
|4
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
по заявлению клиента
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- количество операций пополнения
один раз в месяц
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 15:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зарплатный» в 1 городе России
3 922
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Дружба»
- Адрес
- 625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 2/1
- ОГРН
- 1027200000013
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тюмень
- Телефоны
-
(3452) 68-12-55
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