Депозитный
Прио-Внешторгбанк,
Прио-Внешторгбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 100 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|365 дней
|от 100 ₽
|6
|365 дней
|от 100 $
|0,5
|365 дней
|от 100 €
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- 1-30 дней - 1,0% в рублях и 0,001% в валюте;
- 31-60 дней - 1,5% в рублях и 0,01% в валюте;
- 61-90 дней - 2,0% в рублях и 0,01% в валюте;
- 91-120 дней - 2,5% в рублях и 0,02% в валюте;
- 121-150 дней - 3,0% в рублях и 0,03% в валюте;
- 151-180 дней - 3,5% в рублях и 0,04% в валюте;
- 181-210 дней - 3.75% в рублях и 0,05% в валюте;
- 211-270 дней - 4% в рублях и 0,06% в валюте;
- 271-330 дней - 4,5% в рублях и 0,07% в валюте;
- 331-365 дней - 6% в рублях, 0,5% в долларах и 0,1% в евро
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 17:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Депозитный» в 10 городах России
7 707
Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
- Адрес
- 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
- ОГРН
- 1026200000111
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Рязань
- Телефоны
-
(4912) 24-49-24 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
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-
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-
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