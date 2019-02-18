Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях 1-30 дней - 1,0% в рублях и 0,001% в валюте;

31-60 дней - 1,5% в рублях и 0,01% в валюте;

61-90 дней - 2,0% в рублях и 0,01% в валюте;

91-120 дней - 2,5% в рублях и 0,02% в валюте;

121-150 дней - 3,0% в рублях и 0,03% в валюте;

151-180 дней - 3,5% в рублях и 0,04% в валюте;

181-210 дней - 3.75% в рублях и 0,05% в валюте;

211-270 дней - 4% в рублях и 0,06% в валюте;

271-330 дней - 4,5% в рублях и 0,07% в валюте;

331-365 дней - 6% в рублях, 0,5% в долларах и 0,1% в евро Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 17:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.