Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 100 рублей/10 000 рублей, 50 долларов/евро Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях начисленные за каждые 90 дней проценты сохраняются Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 17:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.