Перспектива плюс
Прио-Внешторгбанк,
Прио-Внешторгбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,67%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
1095 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежегодно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 798 ₽
Ставка
5,67%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1095 дней
|от 10 000 ₽
|5,67
- проценты начисляются по трем периодам, равным 365 дням по ставкам: 6,5%, 5,5% и 5% годовых;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежегодно
- Капитализация
- ежегодно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
1 000 рублей; в течение первых 270 дней каждого периода в 365 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- 1-90 дней - 1/10 ставки;
- 91-180 дней - 1/3 ставки;
- 181-270 дней - 1/2 ставки;
- 271-364 дней - 2/3 ставки
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 17:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Перспектива плюс» в 10 городах России
5 696
Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
- Адрес
- 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
- ОГРН
- 1026200000111
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Рязань
- Телефоны
-
(4912) 24-49-24 — единая справочная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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