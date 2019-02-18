Параметры вклада Выплата процентов ежегодно Капитализация ежегодно по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,5%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей; в течение первых 270 дней каждого периода в 365 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях 1-90 дней - 1/10 ставки;

91-180 дней - 1/3 ставки;

181-270 дней - 1/2 ставки;

271-364 дней - 2/3 ставки Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 17:07

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.