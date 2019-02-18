Доходный Люкс
Прио-Внешторгбанк,
Прио-Внешторгбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,80%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 442 ₽
Ставка
6,8%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 10 000 ₽
|6,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
каждые 90 дней, а также по истечении 365 и 730 дней
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок хранения вклада
1 000 рублей; в течение первых 270 дней
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- с 1 по 90 дней - 2%;
- с 91 по 180 день - 3%;
- с 181 по 270 день - 3,5%;
- с 271 по 364 день - 4% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 17:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный Люкс» в 10 городах России
6 286
Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
- Адрес
- 390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
- ОГРН
- 1026200000111
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Рязань
- Телефоны
-
(4912) 24-49-24 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Связь-БанкЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 8% Срок 2 года
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,3% Ставка в долларах 4,05%
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Пенсионный плюс
|7
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Капитал плюс
|7
|5 000 ₽
|Посмотреть
|Срочный
|7
|100 ₽
|Посмотреть
|Перспективный
|6,33
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Накопительный
|6,3
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Копилка онлайн
|6
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Казначей онлайн
|6
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Депозитный
|6
|100 ₽
|Посмотреть
|Перспектива плюс
|5,67
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный доход
|5,5
|10 ₽
|Посмотреть
|Срочный - VIP
|1,05
|1 $
|Посмотреть
|Срочный плюс
|0,6
|5 000 $
|Посмотреть
|Копилка онлайн в валюте
|0,3
|50 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть