Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально каждые 90 дней, а также по истечении 365 и 730 дней Капитализация ежеквартально по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок хранения вклада 1 000 рублей; в течение первых 270 дней Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 1 по 90 дней - 2%;

с 91 по 180 день - 3%;

с 181 по 270 день - 3,5%;

с 271 по 364 день - 4% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 14.02.2019 17:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.