Распорядитель
Дружба,
Дружба вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
396 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
7 282 ₽
Ставка
6,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|396 дней
|от 100 000 ₽
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежемесячно
по заявлению вкладчика
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Особые условия
-
- вклад открывается руководителям, главным бухгалтерам, предпринимателям, имеющим расчетный счет в банке
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее начисленные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 15:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Распорядитель» в 1 городе России
4 092
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Дружба»
- Адрес
- 625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 2/1
- ОГРН
- 1027200000013
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тюмень
- Телефоны
-
(3452) 68-12-55
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