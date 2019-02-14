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Распорядитель

Дружба,

Дружба вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
396 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
7 282
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
396 дней
от 100 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
по заявлению вкладчика
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • вклад открывается руководителям, главным бухгалтерам, предпринимателям, имеющим расчетный счет в банке
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее начисленные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 15:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Распорядитель» в 1 городе России
4 092
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Дружба»
Адрес
625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 2/1
ОГРН
1027200000013
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Телефоны
(3452) 68-12-55

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