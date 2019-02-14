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Лестница

Дружба,

Дружба вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,80%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
366 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
2 986
Ставка
5,8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
366 дней
от 50 000 ₽ 5,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
по заявлению клиента
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

10 000 рублей; в течение первых 30 дней срока вклада

Частичное снятие
возможно

на снятую досрочно сумму вклада проценты начисляются в зависимости от срока ее нахождения на счете в размере:

  • до 61 дня включительно - 3% годовых;
  • от 62 до 92 дней - 4% годовых;
  • от 93 до 120 дней - 5% годовых;
  • от 121 до 150 дней - 5,2% годовых;
  • от 151 до 180 дней - 5,25% годовых;
  • от 181 до 210 дней - 5,3% годовых;
  • от 211 до 273 дней - 5,5% годовых;
  • от 274 до 366 дней - 5,8% годовых
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 15:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Лестница» в 1 городе России
4 262
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Дружба»
Адрес
625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького, д. 68, корп. 2/1
ОГРН
1027200000013
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Телефоны
(3452) 68-12-55

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