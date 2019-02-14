Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно по заявлению клиента Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 10 000 рублей; в течение первых 30 дней срока вклада Частичное снятие возможно на снятую досрочно сумму вклада проценты начисляются в зависимости от срока ее нахождения на счете в размере: до 61 дня включительно - 3% годовых;

от 62 до 92 дней - 4% годовых;

от 93 до 120 дней - 5% годовых;

от 121 до 150 дней - 5,2% годовых;

от 151 до 180 дней - 5,25% годовых;

от 181 до 210 дней - 5,3% годовых;

от 211 до 273 дней - 5,5% годовых;

от 274 до 366 дней - 5,8% годовых Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 15:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.