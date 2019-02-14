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Классика

Сургутнефтегазбанк,

Сургутнефтегазбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,70%
Сумма
от 1 $
Срок
от 720 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
0 $
Ставка
0,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
720 дней 1095 дней
от 1 $ 0,7
от 100 000 $ 0,5
720 дней 1095 дней
от 1 € 0,01
от 500 000 € 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 16:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика» в 11 городах России
5 362
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
Адрес
628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
ОГРН
1028600001792
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сургут
Отделения 12
Банкоматы 84
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Телефоны
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба

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