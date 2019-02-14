Классика
Сургутнефтегазбанк,
Сургутнефтегазбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,70%
Сумма
от 1 $
Срок
от 720 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 $
Ставка
0,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|720 дней
|1095 дней
|от 1 $
|0,7
|—
|от 100 000 $
|0,5
|—
|720 дней
|1095 дней
|от 1 €
|0,01
|—
|от 500 000 €
|—
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика» в 11 городах России
5 362
Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- ОГРН
- 1028600001792
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сургут
- Телефоны
-
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба
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