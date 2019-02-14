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Универсальный

Сургутнефтегазбанк,

Сургутнефтегазбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB GBP
Ставка
0,01%
Сумма
от 10 £
Срок
1825 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
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Ставка
0,01%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • GBP
1825 дней
от 10 ₽ 0,01
1825 дней
от 10 £ 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 16:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 11 городах России
7 932
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Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
Адрес
628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
ОГРН
1028600001792
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сургут
Отделения 12
Банкоматы 84
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Телефоны
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба

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