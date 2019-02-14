Универсальный
Сургутнефтегазбанк,
Сургутнефтегазбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB GBP
Ставка
0,01%
Сумма
от 10 £
Срок
1825 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 £
Ставка
0,01%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- GBP
|1825 дней
|от 10 ₽
|0,01
|1825 дней
|от 10 £
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Универсальный» в 11 городах России
7 932
Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- ОГРН
- 1028600001792
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сургут
- Телефоны
-
(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба
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по вкладам
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