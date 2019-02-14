Пенсионный сберегательный
ГринКомБанк,
ГринКомБанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
5,00%
Сумма
от 1 ₽
Срок
1825 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 ₽
Ставка
5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|5 лет
|от 1 ₽
|5
минимальная сумма вклада не ограничена
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
за полные месяцы проценты выплачиваются по ставке вклада; за неполный месяц - по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 14:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный сберегательный» в 4 городах России
3 514
Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
- Адрес
- 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
- ОГРН
- 1023800000190
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Иркутск
- Телефоны
-
(3952) 25-51-96
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Банк ЗенитЛьготные условия досрочного расторжения
Ставка в рублях 7,75% Срок 500 дней
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