Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад мультивалютный Особые условия вклад открывается одновременно в трех валютах — рублях, долларах США и евро Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 90 дней после оформления договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 30.01.2019 14:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.