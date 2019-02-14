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Мультивалютный

ГринКомБанк,

ГринКомБанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
4,50%
Сумма
от 6 300 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
141
Ставка
4,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
181 день
от 6 300 ₽ 4,5
181 день
от 100 $ 1
181 день
от 90 € 0,09

минимальный первоначальный взнос - не менее 100 долларов/эквивалента по курсу Банка России

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
Особые условия
  • вклад открывается одновременно в трех валютах — рублях, долларах США и евро
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 90 дней после оформления договора

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
30.01.2019 14:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный» в 4 городах России
4 052
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Справочная информация
АО «ГринКомБанк»
Адрес
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 8
ОГРН
1023800000190
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Банкоматы 1
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Телефоны
(3952) 25-51-96

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