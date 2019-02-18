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Сибирский

Братский АНКБ,

Братский АНКБ вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
62
Ставка
6,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 1 год 18 мес.
от 1 000 ₽ 4 5,5 6,2 5,8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

1 000 рублей; для вклада сроком 181 день - в течение первых трех месяцев, сроком один год - в течение первых шести месяцев, сроком 18 месяцев - в течение первых двенадцати месяцев, сроком 91 день - не допускается

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 16:15
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Сибирский» в 5 городах России
4 206
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Справочная информация
АО «Братский Акционерный Народный коммерческий Банк»
Адрес
665717, Иркутская обл., г. Братск, ул. Комсомольская, д. 43
ОГРН
1023800000069
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Телефоны
(3953) 41-63-64

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Сибирский+ 7,4 100 000 ₽ Посмотреть
Сберегательный 6,7 10 000 ₽ Посмотреть
Прогрессивный (с ежемесячной капитализацией) 6,5 1 000 ₽ Посмотреть
Народный 6,5 2 000 ₽ Посмотреть
Зимний 6,5 500 000 ₽ Посмотреть
Капитал 5,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Прогрессивный (в конце срока) 1,5 1 000 ₽ Посмотреть
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