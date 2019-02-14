Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно Частичное снятие возможно в течение дня - не более 50% суммы, превышающей минимальную сумму вклада Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях до 30 дней - 0,5%;

от 31 до 90 дней - 1%;

от 91 до 180 дней - 1,5%;

от 181 до 364 дней - 2,5%;

от 365 до 547 дней - 3%;

от 548 до 731 дней - 3,5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 16:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.