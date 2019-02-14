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СЛБ - Свобода

Стройлесбанк,

Стройлесбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 4,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
451
Ставка
4,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
365 дней 732 дня
от 5 000 ₽ 4 4,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

в течение дня - не более 50% суммы, превышающей минимальную сумму вклада

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 30 дней - 0,5%;
  • от 31 до 90 дней - 1%;
  • от 91 до 180 дней - 1,5%;
  • от 181 до 364 дней - 2,5%;
  • от 365 до 547 дней - 3%;
  • от 548 до 731 дней - 3,5% годовых
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 16:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «СЛБ - Свобода» в 1 городе России
4 416
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тюмень
Отделения 1
Банкоматы 4
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Телефоны
(3452) 56-60-26

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