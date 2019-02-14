СЛБ - Свобода
Стройлесбанк,
Стройлесбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 4,50%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
451 ₽
Ставка
4,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|365 дней
|732 дня
|от 5 000 ₽
|4
|4,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
в течение дня - не более 50% суммы, превышающей минимальную сумму вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 30 дней - 0,5%;
- от 31 до 90 дней - 1%;
- от 91 до 180 дней - 1,5%;
- от 181 до 364 дней - 2,5%;
- от 365 до 547 дней - 3%;
- от 548 до 731 дней - 3,5% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «СЛБ - Свобода» в 1 городе России
4 416
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
- Адрес
- 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тюмень
- Телефоны
-
(3452) 56-60-26
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