Престиж Пенсионный
Приобье,
Приобье вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
296 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|360 дней
|от 5 000 ₽ до 1 400 000 ₽
|6
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до 182 дней - 0,1%, от 183 до 359 дней - 3% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 14.01.2019 13:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Престиж Пенсионный» в 2 городах России
5 203
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Приобье»
- Адрес
- 628616, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Нижневартовск, просп. Победы, д. 18а
- ОГРН
- 1028600002100
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Нижневартовск
- Телефоны
-
(3466) 61-10-10
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Ставка в долларах 2,75% Срок 500 дней
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Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
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