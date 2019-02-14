Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально на счёт до востребования Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях до 182 дней - 0,1%, от 183 до 359 дней - 3% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 14.01.2019 13:03

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.