Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты в течение всего срока действия вклада, кроме последнего календарного дня месяца и последнего дня срока вклада, вкладчик может изменить выбранное условие выплаты процентов Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 1 000 рублей, 100 долларов/евро;

на срок 91 и 181 день прием дополнительных осуществляется до окончания срока действия вклада;

по вкладам на срок 395, 540, 750 и 1100 дней прекращается за 30 дней до окончания срока действия депозита Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях при нахождении средств во вкладе более 1/2 срока;

от 2,75 до 3,2% в рублях;

от 0,05 до 0,45% в долларах;

от 0,01 до 0,2% годовых в евро Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна Дата актуализации 23.01.2019 15:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.