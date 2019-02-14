максимальная сумма вклада устанавливается в размере десятикратного первоначального взноса
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
на текущий счёт или на счёт банковской карты
в течение всего срока действия вклада, кроме последнего календарного дня месяца и последнего дня срока вклада, вкладчик может изменить выбранное условие выплаты процентов
Капитализация
ежемесячно
по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
минимальная сумма
срок внесения пополнения
1 000 рублей, 100 долларов/евро;
на срок 91 и 181 день прием дополнительных осуществляется до окончания срока действия вклада;
по вкладам на срок 395, 540, 750 и 1100 дней прекращается за 30 дней до окончания срока действия депозита
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
при нахождении средств во вкладе более 1/2 срока;
от 2,75 до 3,2% в рублях;
от 0,05 до 0,45% в долларах;
от 0,01 до 0,2% годовых в евро
Увеличение ставки
возможно
при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
23.01.2019 15:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.