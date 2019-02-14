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Накопительный

Банк ДОМ.РФ,

Банк ДОМ.РФ вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
107 222
Ставка
6,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 395 дней 540 дней 750 дней 1100 дней
от 30 000 ₽ 5,65 5,8 5,95 5,8 5,65 5,5
от 200 000 ₽ 5,8 5,95 6,1 5,95 5,8 5,65
от 700 000 ₽ 5,95 6,1 6,25 6,1 5,95 5,8
от 1 500 000 ₽ 6,1 6,25 6,4 6,25 6,1 5,95
91 день 181 день 395 дней 540 дней 750 дней 1100 дней
от 300 $ 0,1 0,3 0,6 0,65 0,3
от 2 500 $ 0,15 0,35 0,65 0,7 0,35
от 20 000 $ 0,2 0,6 0,9 0,75 0,65
от 50 000 $ 0,2 0,8 0,9 0,75 0,65
91 день 181 день 395 дней 540 дней 750 дней 1100 дней
от 300 € 0,01 0,05 0,1 0,2 0,1
от 2 500 € 0,01 0,05 0,1 0,2 0,1
от 20 000 € 0,01 0,05 0,2 0,4 0,1
от 50 000 € 0,01 0,05 0,2 0,4 0,1

максимальная сумма вклада устанавливается в размере десятикратного первоначального взноса

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
в течение всего срока действия вклада, кроме последнего календарного дня месяца и последнего дня срока вклада, вкладчик может изменить выбранное условие выплаты процентов
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 1 000 рублей, 100 долларов/евро;
  • на срок 91 и 181 день прием дополнительных осуществляется до окончания срока действия вклада;
  • по вкладам на срок 395, 540, 750 и 1100 дней прекращается за 30 дней до окончания срока действия депозита
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • при нахождении средств во вкладе более 1/2 срока;
  • от 2,75 до 3,2% в рублях;
  • от 0,05 до 0,45% в долларах;
  • от 0,01 до 0,2% годовых в евро
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
23.01.2019 15:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 27 городах России
118 380
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Справочная информация
АО «Банк ДОМ.РФ»
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Сайт
domrfbank.ru
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Телефоны
8 800 775-86-86 — единая справочная служба

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