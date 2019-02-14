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Валютный запас

Левобережный,

Левобережный вклад

Все вклады банка
Валюта
USD EUR CNY
Ставка
до 0,10%
Сумма
от 100 ¥
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
0 ¥
Ставка
0,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
  • CNY
181 день 367 дней
от 100 $ 0,1 0,1
181 день 367 дней
от 100 € 0,1 0,1
181 день 367 дней
от 100 ¥ 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
29.01.2019 09:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный запас» в 41 городе России
7 504
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
ОГРН
1025400000010
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
Отделения 16
Банкоматы 90
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба

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