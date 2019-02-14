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Восточный Банк вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 8,10%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
105 444
Ставка
8,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
31 день 91 день 181 день 367 дней 732 дня 1097 дней
от 30 000 ₽ до 249 999 ₽ 6,35 7,1 7,3 7,6 7,9 7,9
от 250 000 ₽ до 649 999 ₽ 6,45 7,2 7,4 7,7 8 8
от 650 000 ₽ до 1 500 000 ₽ 6,55 7,3 7,5 7,8 8,1 8,1
31 день 91 день 181 день 367 дней 732 дня 1097 дней
от 500 $ до 4 999 $ 0,1 1,9 2,8 3,1 3,2 3,7
от 5 000 $ до 14 999 $ 0,1 1,95 2,85 3,15 3,25 3,75
от 15 000 $ до 25 000 $ 0,1 2 2,9 3,2 3,3 3,8
31 день 91 день 181 день 367 дней 732 дня 1097 дней
от 500 € до 4 999 € 0,1 0,1 0,1 0,45 0,25 0,25
от 5 000 € до 14 999 € 0,1 0,15 0,15 0,5 0,3 0,3
от 15 000 € до 25 000 € 0,1 0,2 0,2 0,55 0,35 0,35
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • указанные процентные ставки действуют для городов тарифной зоны 1 при оформлении депозита в отделении банка, при оформлении через интернет-банк действуют процентные ставки длятарифной зоны 2; подробную информацию уточняйте в банке
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
  • для участников программы "Проценты в подарок";
  • при оформлении программы "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни";
  • бонусы не распространяются при открытии вклада через интернет-банк
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
07.02.2019 13:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Восточный» в 254 городах России
269 615
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Благовещенск
Отделения 9
Банкоматы 7
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Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание

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